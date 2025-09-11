2025年9月8日、博多駅近くに「いけすと炭と薪焼と 博多 とりとりと」がオープンしました。 「いけすと炭と薪焼と 博多 とりとりと オープン：2025年9月8日(月)所在地：〒810-0001福岡県福岡市中央区天神1丁目13-19 天神MARUビル1階電話番号：092-401-3973営業時間：ランチ 11:30〜14:00、ディナー 17:00〜24:00(LO23:00) 2025年9月8日、博多駅近くに「いけすと炭と薪焼と 博多 とりとりと」がオープン。&