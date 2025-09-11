「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１１日、みどりスポーツパーク）ミラノ・コルティナ五輪を巡る代表争いの最終選考会が開幕した。３戦先勝方式で争われている男子は、ＳＣ軽井沢クラブがコンサドーレに７−６で勝利し、白星発進を決めた。コンサドーレが１点を先制すると、すぐにＳＣ軽井沢クが２点を返す。両チーム一歩も譲らない白熱した戦いが続き、６−６で最終エンドに突入した。ストーンを