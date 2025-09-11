お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズの西野創人さんが、自身のインスタグラムを更新。２年間に及ぶ、筋トレ・肉体改造の成果を披露しました。 【写真を見る】【 コロチキ・西野 】 「筋トレ歴０日」→「２年」ビフォーアフター画像に反響「筋肉い〜っちゃってる〜！」西野創人さんは「筋トレ歴０日」と記された写真をアップ。 続けて「３ヶ月」→「６ヶ月」→「９ヶ月」→「１年」→「１年３ヶ月」→「１年６