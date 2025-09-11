「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１１日、みどりスポーツパーク）ミラノ・コルティナ五輪を巡る代表争いの最終選考会が開幕した。２５年日本選手権女王で悲願の五輪出場を目指すフォルティウスは、１次リーグ初戦で五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレに延長の末に７−９で敗れ、黒星発進となった。０−０で迎えた第２エンドは、幸先よく１点スチール。ただ第４エンドは「公式練習より曲がりの