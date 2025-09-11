身長123センチの大学生としてSNSで情報発信を続ける星来さん。生まれつきの疾患「2型コラーゲン異常症」と共に生きる彼女は、低身長の他にも軽度白内障や側弯症といった合併症を抱えながらも、障害者専門芸能事務所に所属しモデル活動も行っている。そんな彼女の生き方や思いに迫った。【衝撃画像】背骨は74度曲がり、胴に金属を…身長123センチの大学生・星来さんのこれまでを写真で見る（写真多数）高校の卒業式 （本人提供）