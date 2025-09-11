¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥­¥ó¥°¥³¥ó¥°³á¸¶ÍºÂÀ¡Ê45¡Ë¤¬¡¢10Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥­¥ó¥°¥³¥ó¥°¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡Ê¿åÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤ËÁêÊýÀ¾ÌîÎ¼×¢¡Ê45¡Ë¤ÈÀ¸½Ð±é¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Áá¡¹¡¢TBS·Ï²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¤¦¤¿¤Ð¤ó¡×¡Ê96Ç¯10·î¡Á10Ç¯3·î¡Ë¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð±é¤Ç¤­¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£³á¸¶¤Ï¡Ö3¡¢4²ó¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡£¤¨¤é¤¤¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤ÆÎ¢¼è¤Ã¤¿¤é¡¢¥¦¥Á¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤½¤Î¶É¤Î¿Í¤¬ÉÕ¤­¹ç¤Ã¤È¤Ã¤¿¤ó¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢2¿Í¤ÇÇú¾Ð¡£¤µ¤é