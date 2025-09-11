ワタミ株式会社の渡邉美樹代表取締役会長兼社長CEO（65）が11日、都内で、「ワタミの宅食」シリーズの高齢者向け新商品記者発表会に登壇した。この日は、フリーアナウンサーの徳光和夫（84）とともに、新商品発表会を開催。75歳以上の高齢者向け弁当である「好い日のシリーズ」を発表した。品質にこだわり、宅食の業界最安値に挑戦したことなどを紹介した。徳光とのトークセッションでは、最近気になったニュースとして野球の話題