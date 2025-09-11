停滞する前線の影響で石川県内は11日朝から大気の状態が不安定になっています。この状態は11日夕方にかけて続く見込みで、土砂災害に注意してください。停滞する前線に暖かく湿った空気が流れ込む影響で、石川県内は大気の不安定な状態が続いています。9日の降り始めから11日午前11時までに降った雨の量は、志賀で100・5ミリ、輪島で100ミリ、白山河内で87・5ミリ、金沢で36・5ミリとなっています。前線が南下する影響で、このあと