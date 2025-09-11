俳優の坂口健太郎の熱愛スキャンダルが『週刊文春』ならびに同誌のウェブサイト『文春オンライン』で報じられた。【写真】何かあったとしか思えない…“距離感”が異常な坂口健太郎と永野芽郁永野芽郁「坂口さんはお兄さんのよう」記事によれば坂口は一時期、一般人女性と同棲のかたわら女優の永野芽郁とも関わりを持ち、“三角関係”に陥っていたという。永野といえば、今年の4月に既婚者である俳優の田中圭との不倫疑惑が報