梅野は難敵、東からマルチ安打をマークした（C）産経新聞社阪神は9月10日のDeNA戦（甲子園）に1−6と敗れた。先発左腕の伊藤将司が4回に筒香嘉智に逆転の16号3ランを許すなど、沈んだ。【動画】歴史的な強さだった！感動の阪神優勝の瞬間をチェックただ敗戦の中でも今後につながる材料となったのは「2番・捕手」で先発した梅野隆太郎にもある。攻撃的2番の座を託されたベテラン捕手は初回から本拠地のファンを沸かせた。