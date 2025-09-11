テレビ大阪が１１日、番組改編会見を大阪市中央区の同局で行い、ニュース番組「やさしいニュース」（平日・後５時）をリニューアルし、これまで固定していなかったメインキャスターに前田拓哉、ウーデンジェニファー里沙の両アナウンサーを起用すると発表した。新体制は今月２９日から。大阪のローカルな経済ニュースも取り上げ、両アナが日替わりでフィールドキャスターとして現場の取材もこなす。大阪府出身の前田アナは「身