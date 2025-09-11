◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのブレーク・スネル投手（３２）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・ロッキーズ戦に先発し、６回で今季最多１０４球を投げ、２安打無失点で今季最多１１三振を奪い、４勝目（４敗）の権利を持って降板した。スネルは、２四球こそ与えたが、許した安打は２本のみ。試合開始直前にバッテリーを組む捕手のスミス