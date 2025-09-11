Ｊ１町田は１１日、オーストラリア１部ウェスタンＵのＤＦ今井智基（３４）を完全移籍で獲得することを発表した。今井はクラブを通じて「オーストラリアのＷｅｓｔｅｒｎＵｎｉｔｅｄでの貴重な経験を活かし、チームの勝利に貢献できるよう全力を尽くします。ＦＣ町田ゼルビアのファン・サポーターの皆さまと共に戦えることを心から楽しみにしています」などとコメントした。２０１３年に中大を卒業した今井は、下部組織時代