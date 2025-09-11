◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。４―０の６回２死一、三塁の第４打席は四球で歩かされ、球場内はブーイングに包まれた。この日は、昨年も愛犬デコピンの始球式などで大きな話題を集めた大谷の「ボブルヘッドデー」。今季もこの日までに３