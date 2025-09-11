タレントの勝俣州和（60）が10日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・17）に出演。熊本県のPRキャラクター「くまモン」について語った。熊本の話題になり、名物グルメなどに触れた勝俣は「くまモンに1回アドリブで相撲を挑んで、ぶん投げられた」と告白。「めっちゃ強い。くまモンめっちゃ強い、腰が強い、崩れない」と振り返ると、「かまいたち」濱家隆一は「クマやから」と笑い、相方の山内健司は「やっぱ