経済同友会は１１日午前、臨時理事会を開催し、違法な成分が含まれた疑いのあるサプリメントを巡って警察の捜査を受けた新浪剛史代表幹事の処遇を審議する「会員倫理審査会」の設置を決めた。審査会は１１日に設置され、第１回が行われた。同友会の理事４人、監査役１人の計５人の委員で構成される。議論の公正性を担保するためとして、委員の氏名は公表していない。審査会は今後、新浪氏が代表幹事を続けることが適切かどう