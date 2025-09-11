現在ニューヨークを拠点に活動するお笑いタレントの渡辺直美（37）が10日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。2023年に全米7都市で行ったトークライブでウケた瞬間を語った。渡辺は「ヤバいやつもいるんですよ。質問が。アトランタだと銃社会なので、『銃についてどう思いますか？』。アメリカも2つに分かれてるじゃないですか。銃OK派と、絶対ダメ派みたいなのあるじゃないですか。今の英語力じ