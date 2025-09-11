【モデルプレス＝2025/09/11】タレントの菊地亜美が9月10日、自身のInstagramを更新。夏休み期間中のプライベートな時間を公開した。【写真】菊地亜美、タンクトップ姿でベビーカー押す親子ショット◆菊地亜美、夏休みの家族時間やママ友との交流を披露菊地は「夏休みのプライベート写真をまとめて」と充実した夏の思い出を公開。「私も娘もお友達に沢山会えたり遊んだりできたよ」と家族での時間を振り返り、長女とお揃いのプーさ