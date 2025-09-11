【モデルプレス＝2025/09/11】King ＆ Princeの永瀬廉が2025年9月10日、パーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24:05〜24:25ごろ）に出演。同グループがチャリティーパートナーを務めた番組「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」（日本テレビ系）を振り返った。【写真】トラジャ松田が永瀬の代役務めた「WE ARE」の様子◆永瀬廉、24時間テレビ終了後高橋海人とのやり取りこの日の放送では、8月30