メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県教育委員会は、盗撮やわいせつ行為で5人の教諭を懲戒免職にしたと発表しました。 教育委員会によりますと、懲戒免職となったみよし市の中学校の男性教諭（25）は今年7月、水泳の授業後に女子生徒の着替え姿を盗撮しようと更衣室の壁の上部にある隙間にスマートフォンを差し向け、動画を撮影しました。 男性教諭はその後、警察に逮捕され、県の聞き取りに対して「振り返ってみ