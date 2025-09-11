タレントの鈴木紗理奈（48）が10日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）にゲスト出演。過去の過酷なロケについて語った。この日は俳優の武田真治と出演。フジテレビの人気バラエティー番組「めちゃ×2イケてるッ！」、前身番組の「めちゃ×2モテたいッ！」で共演した2人は昔話に花を咲かせた。鈴木が当時について「そもそも男と女で凄い差があったじゃない」と振ると、武田は「今だったらもうちょっ