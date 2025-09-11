きょう（11日）の日経平均株価は午後の取引に入っても上昇し、一時500円以上値上がりしました。節目となる4万4000円を上回って取引時間中の最高値を更新しています。前日のニューヨーク市場で、ナスダック総合指数が2日続けて最高値を更新するなどハイテク関連株が上昇。東京市場でもソフトバンクグループやアドバンテストなど半導体関連株が大きく値を上げています。