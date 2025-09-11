韓国大統領府で記者会見する李在明大統領＝11日、ソウル（聯合＝共同）【ソウル共同】韓国の李在明大統領は11日、就任から100日に際し、国政運営を説明する記者会見をソウルで開いた。石破茂首相の退陣で日韓関係は現在より「難しくなる」との認識を示しつつ、経済分野などの協力を深めたいと強調した。歴史や領土の問題で対立しても、他の協力分野は切り離して対応する「ツートラック」の方針を続けるとした。世界文化遺産「