サッカーのスコットランド・プレミアリーグで名門セルティックを率いるブレンダン・ロジャーズ監督（52）が日本代表FW前田大然（27）と緊急会談を行うと英紙スコティッシュ・サンが10日に報道した。日本代表の米国遠征に参加していた前田は4日の取材対応でクラブ事情から今夏の移籍が認められなかったことを明かし、スコットランドで大きく報じられていた。前田は「もうセルティックに残るって決まったので頑張りたい。切り替