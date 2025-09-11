化粧品会社「ディー・アップ」に勤務していた女性が社長からパワーハラスメントを受けて自殺したとして遺族が賠償を求めた訴訟で、東京地裁は11日までに、同社側の1億5千万円の調停金支払いや、社長辞任の決定を出した。