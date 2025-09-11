日経平均株価の午前の終値は、10日の終値に比べて434円25銭高い4万4271円92銭でした。ニューヨーク株式市場でハイテク株が上昇し、東京株式市場でも半導体関連株を中心に買われる動きが広がり、9日につけた取引時間中の史上最高値をさらに更新しました。次期政権やアメリカの利下げへの期待などから、今週は上昇傾向となっています。