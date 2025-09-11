静岡県伊東市の田久保真紀市長が9月10日に議会を解散したことを受けて、伊東市の選挙管理委員会は11日、市議選について10月12日告示、19日投開票と決めました。 【写真を見る】伊東市議会議員選挙の日程を決めた選挙管理委員会＝静岡・伊東市、9月11日 ＜伊東市選挙管理委員会 菊間徹夫委員長＞ 「これより伊東市議会議員選挙執行関係の議事に入ります」 田久保市長の議会解散を受けて伊東市の選挙管理委員会は11日、会合を