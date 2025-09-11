JR静岡駅北側の複合ビル「M20」内にあるフードホールのネーミングライツを静岡ガスが取得しました。 【写真を見る】JR静岡駅北側の複合ビル「M20」のフードホール命名権 静岡ガス取得 契約期間6年 9月10日に行われたネーミングライツ契約締結の調印式には静岡ガスの杉山常務とcosaの大井社長が出席し、施設の名前について「cosa_フードホール supported by SHIZGAS」になったこ