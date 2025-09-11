大竹市のコンビニエンスで起きた強盗事件で、福岡県に住む１９歳の男が逮捕されました。 福岡県の会社員の男（１９）は９日未明、大竹市本町のコンビニでレジの男性店員（３３）に刃物を突きつけ「お金を出して」と脅し、現金３万７７００円を奪った疑いがもたれています。 男は現場から逃走していましたが、捜査関係者によりますとその日のうちに東京・新宿区の交番に「自首しにきました。強盗の件です」と言い出頭。警察が荷物