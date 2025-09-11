9月5日に、竜巻の被害を受けた被災地に10日夜から11日朝にかけ雨が降り、雨漏りなどの新たな被害が出ました。 【動画】「体壊さないように思っているが、いつまで持つか」竜巻被災地に雨 新たな被害に片付け追われる＝静岡・牧之原市 静岡県牧之原市では、10日夜から11日朝にかけて雨が降りました。午前6時頃には雨が上がり、住民は朝早くから片付け作業に追われていました。 屋根が吹き飛ばされた家では、ブルーシӦ