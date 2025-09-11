映画『ブラック・ショーマン』公開を記念し、原作者・東野圭吾氏と主演・福山雅治氏による1万字超のスペシャル対談が公式サイトにて公開された。【画像】マジックシーン撮影時のメイキング写真これまで「ガリレオ」シリーズで名タッグを組んできた2人。長年の親交がうかがえる濃密なインタビューは、公開中の【前編】に続き、【後編】が9月16日午前7時30分より公開される。前編では、福山演じる主人公・神尾武史の誕生秘話や