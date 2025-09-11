テレビ大阪は11日、秋の番組改編会見を開き、同局夕方のニュース番組「やさしいニュース」（月〜金曜後5・00）をリニューアル。前田拓哉アナウンサー（37）、ウーデンジェニファー里沙アナウンサー（29）の2人が9月29日から。メインキャスターを務める。改編率は8・0％。これまで同局アナが日替わりでメインを務めていたが、今回の改編テーマ「イメチェン！（イメージチェンジ）」としてキャスターを固定する。大阪・寝屋川市