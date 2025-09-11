新潟市の児童が地元の特産黒埼茶豆のおいしさを知ってもらおうと、自分たちで栽培した枝豆を配布しPRしました。11日、新潟駅前で黒埼茶豆を配り魅力をPRしていたのは、新潟市西区の黒埼南小学校3年の児童31人です。児童たちは地元農家などの協力を得て6月から黒埼茶豆の栽培を始め、9日に無事に収穫しました。毎年地元黒埼でPRしていますが…【児童】「クラスのみんなで『たくさん人が来るからたくさん食べてもらえる』と考え新潟