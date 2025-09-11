日産スタジアム＝2024年7月、横浜市港北区（共同通信社ヘリから）経営立て直し中の日産自動車が横浜市港北区の「日産スタジアム」を含む市内3施設の命名権について現在の半額以下の1年間5千万円で契約更新を求めていることが11日、関係者への取材で分かった。市はこれを受け入れ、2027年2月末まで契約を続ける方針。日産は横浜国際総合競技場の命名権を取得し、2005年から日産スタジアムと改称。その後も更新を続け、現在は、5