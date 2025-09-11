10日に突風による被害が発生した新潟県上越市では、一夜明け市が被害状況の確認にあたっています。大気の状態が非常に不安定となり各地で10日夕方から激しい雷雨となり、強い風が吹いた県内。突風により倒木や建物の屋根が飛ばされるなどの被害が出た上越市では、11日朝、ブーシートなどを使い、応急処置に追われる住民の姿が見られました。【板倉正一さん】「真っ白になっていて視界がなかった。周りが何も見えなくな