突然やってくる災害。備えが大切とわかっていても、「何から始めればいいの？」と迷うこともあるものです。そんなときは、特別な道具やお金をかけなくても、今すぐできるおうちの安全対策から。今回は、生き残る可能性を高める4つをご紹介。いざというときに慌てないよう、まずは身近なところから整えていきましょう。命を救うおうちの安全対策4つ1．「避難経路」を確保する玄関や掃き出し窓、勝手口などいざというときの避難経路