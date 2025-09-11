男子ゴルフのアジア太平洋アマチュア選手権は、１０月２３日から４日間、ＵＡＥドバイのエミレーツＧＣマジリスコースで行われる。出場する日本代表７選手が１１日までに発表された。昨年大会３位の中野麟太朗（早大４年）は、３年連続の出場となった。「去年は日本開催で優勝争いをすることができました。ドバイも暑いと聞くのでコンディション調整をしっかりとしたい。最後のアジアアマになると思うので全力で楽しみたい。全