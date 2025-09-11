秋雨前線などの影響で、鹿児島県内には発達した雨雲が流れ込み、大雨となりました。昼すぎにかけ局地的に激しい雨が降るおそれがあります。 気象台によりますと、九州北部地方に停滞する前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、鹿児島県内では大雨となりました。 レーダーによる解析で、午前4時30分までの1時間に、三島村付近でおよそ70ミリ、屋久島町南部付近でおよそ60ミリの非常に激しい雨が降ったとみられま