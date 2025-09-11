秋田朝日放送 １１日未明、秋田・羽後町で住宅１軒が全焼する火事があり焼け跡から１人の遺体が見つかりました。警察では不審火の可能性もあるとみて火事の原因を調べています。 警察と消防によりますと、１１日午前０時４０分ごろ、羽後町中仙道で「ボン」という音を聞き、住宅が燃えているのを近くに住む男性が見つけ消防に通報しました。 消防車両１０台が出動し、火は１１日午前６時すぎに消し止められましたが木造一