【新興国通貨】ドル人民元一時7.1175昨年１１月以来のドル安元高＝中国人民元 ドル人民元はドル安元高が進行。中国市場開始直後に一時７．１１７５と昨年１１月以来のとなった。となった。その後買い戻しが入り７．１２台を回復。米中関係の悪化警戒が見られるが、当局の元高姿勢への期待などが重石。 対円では２０円７０銭前後での推移が続く、さく実終値よりやや円安も、昨日の高安のレンジ内での動き。 CNUJPY 2