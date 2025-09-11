秋田朝日放送 １０日夜、秋田・大館市で畑の見回りをしていた７７歳の男性がクマに襲われ、顔の骨を折る大けがをしました。 警察によりますと、１０日午後１０時４５分ごろ、大館市雪沢で自宅近くのブドウ畑の見回りをしていた７７歳の男性がクマに襲われました。男性は自宅まで自力で戻り家族が消防に通報して大館市内の病院に搬送されました。顔の骨を折るなどの大けがをしましたが、命に別状はないということです。 男