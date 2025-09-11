教育や社会福祉活動などに取り組む大分県内5つの団体に豊和銀行が11日、助成金を贈呈しました。 豊和銀行では地域貢献を目的に県内で活動しているNPO法人やボランティア団体などに対し、2008年度から毎年助成金を贈っています。 11日は大分市で贈呈式が行われ、応募があった県内5つの団体の代表者に最大20万円の目録が手渡されました。 このうち別府市のNPO法人「BeautifulWorld」はウクライナからの避難者の生活を支援する活動