大分市で開催されている世界的なクリエイター集団チームラボが手掛ける展覧会の入場者数が11日、9万人を突破しました。 大分市の県立美術館で開催中の「チームラボ★学ぶ！未来の遊園地と、花と共に生きる動物たち」。自分で色を塗った絵がその場で大型スクリーンに映し出されるなどデジタルアートが楽しめる体験型の展覧会です。 9万人目の来場者となったのは佐伯市に住む河野陽太ちゃん3歳です