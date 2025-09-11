近畿日本鉄道が、大阪線を舞台にしたリアル謎解きゲームの第7弾として「近鉄電車ナゾだらけの列車旅【大阪線編】」を開催します。期間は2025年9月12日(金)から2026年5月31日(日)まで。参加者が私立探偵になりきり、謎解きキットを片手に近鉄電車に乗り、沿線の駅を巡りながら謎を解き明かす体験型ゲーム。関西の鉄道会社10社が連携するボーナスコンテンツも用意されており、近鉄沿線の新たな魅力を発見する旅が楽しめます。【スト