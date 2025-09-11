「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１１日正午現在で、ＩｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｆｏｒａＧｌｏｂａｌＳｏｃｉｅｔｙが「買い予想数上昇」で２位となっている。 この日の東京株式市場でＩＧＳはストップ高。同社は前週末５日、企業に向けた従業員の能力・行動測定のための３６０度評価ツール「ＧＲＯＷ３６０＋（グロー・サンロクマル・プラス）」を提供開始すると発表した。