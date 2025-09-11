後場寄り付き直後の東京株式市場では、日経平均株価が前営業日比４５０円高前後と前場終値と比較して上げ幅を拡大。その後４万４３００円台に乗せた。外国為替市場では１ドル＝１４７円４０銭台の推移となっている。 出所：MINKABU PRESS