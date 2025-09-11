ロアッソ熊本は11日、MF竹本雄飛(28)に第2子となる次男が誕生したことを発表した。竹本は立命館大から2020年に加入し、今季J2リーグ戦では現在22試合に出場。クラブ公式サイトを通じ、「このたび、第二子である男の子が産まれました。妻、子に感謝し、現状に満足せず精進して参ります」とコメントした。