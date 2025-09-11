アイモバイル [東証Ｐ] が9月11日昼(12:10)に決算を発表。25年7月期の連結経常利益は前の期比17.6％増の40.6億円になり、26年7月期も前期比9.6％増の44.6億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増収、3期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比1円増の27円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である5-7月期(4Q)の連結経常損益は1.1億円の黒字(前年同期は2.9億円の