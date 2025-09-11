長崎市の長崎大学病院で空調設備が故障し、保冷剤を配布するなどして対応しています。 長崎大学病院によりますと今月5日、病棟で稼働している空調設備3台のうち、2台が故障しました。 現在 修理を行っていますが、病室によっては、室内の温度が30℃前後になる日もあるということです。 約650人が入院していますが、体調不良者や熱中症の発症は確認されていないということです。 病院ではフロアに扇風機を設置し、入