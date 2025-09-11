ゼブラは9月29日、製図用シャープペン「テクトツゥーウェイ」から、ハイエンドモデル「テクトツゥーウェイRO」(2,750円)を全国の文具取扱店で発売する。○握りやすいグリップで精度の高い筆記を実現「テクトツゥーウェイRO」左よりダークブラック、グラファイトブラック、ネイビーブラック、メタルシルバー、メタルホワイト(各2,750円)2007年に登場した製図用シャープペンのテクトツゥーウェイは、スタイリッシュなデザイン性、振